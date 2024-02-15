На сессии Госсовета Татарстана избрали новых мировых судей

Пять новых мировых судей избрали сегодня на 51-й сессии Госсовета РТ.



Экс-сотрудник прокуратуры РТ Михаил Пронин теперь будет отправлять правосудие на участке мирового суда в Елабужском районе, Его юридический стаж составляет 11 лет.

16 лет работы в области юриспруденции у Резеды Давытовой. Ее избрали мировым судьей на участок в Альметьевском районе, ранее она трудилась в горсуде нефтеграда помощником.

В мантии облачатся и трое бывших сотрудников Верховного суда республики. Петра Гребнева назначили мировым судьей на участке Кировского района Казани, Резеду Альбину Закирову — в Муслюмовском, Диляру Сафину — в Камско-Устьинском районе Татарстана.

Все пятеро избраны сроком на 3 года.