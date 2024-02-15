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ПАО «Детский мир» ликвидируют

18:59, 15.02.2024
ПАО «Детский мир» ликвидируют
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Акционеры «Детского мира» приняли решение о ликвидации ПАО. Об этом сообщили в компании.

    Уточняется, что акционеры получат имущество ликвидируемой компании, которое останется после завершения расчетов с кредиторами в рамках ликвидации пропорционально количеству принадлежащих им акций. Все акции ликвидированного ПАО «Детский мир» будут погашены.

    На собрании назначили ликвидационную комиссию ПАО и утвердили ее положение.

    Еще в январе 2022 года акционеры компании одобрили превращение публичной компании в частную. У тех, кто выступал против или не участвовал в голосовании, акции планировали выкупить по 71,5 рубля за бумагу.

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    Айрат Назипов
    ЭкономикаИнвестиции
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