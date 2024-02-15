Россия начала закупать какао-бобы в Турции

Россия впервые стала покупать какао-бобы в Турции. По данным турецкой статистики, в 2023 году импорт составил почти 1,8 миллиона долларов. Это может свидетельствовать о серьезных изменениях на рынке шоколадного сырья. При этом Эстония остается основным поставщиком какао-бобов в Россию: в прошлом году импорт из этой страны составил 24 миллиона долларов.

Стоит отметить, что и Турция, и Эстония не являются странами-производителями какао-бобов, поэтому закупают их в других странах и уже затем экспортируют в Россию.

В начале февраля сообщалось, что цены на какао-бобы достигли максимума за 46 лет. Данная статистика была выведена по итогам торгов. Мартовские фьючерсы на какао-бобы подорожали на 1%, до 5 006 долларов за тонну.

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Разил Самигуллин