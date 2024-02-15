В Татарстане появилось новое приложение в Госуслугах для экономии времени

Теперь, чтобы получить услугу в МФЦ, можно предоставить документы из профиля на «Госуслугах» по QR-коду. Для этого необходимо предварительно дать разрешение на передачу данных в приложении «Госуслуги».

Такой подход ускоряет процесс обслуживания и предотвращает ошибки, которые могут возникнуть при ручном вводе информации в систему. Согласие на передачу действует 12 часов. В любое время можно отозвать согласие на передачу сведений или отменить действие в приложении.

Ранее, в начале февраля, сообщалось, что татарстанские МФЦ поделятся нагрузкой с «Почтой России». Самой главной новостью стало, пожалуй, сообщение министра цифрового развития Айрата Хайруллина о том, что в 2024 году предполагается организовать выдачу готовых документов через постаматы на почте и обеспечить участие территориальных обособленных подразделений.

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Разил Самигуллин