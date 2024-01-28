Итоги дня: повышение материнского капитала, пожары в московском театре и казанской больнице
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за воскресенье, 28 января:
- В феврале материнский капитал повысится. Он составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. На 7,1% будут проиндексированы различные выплаты и пособия.
- Призовой фонд турнира по Counter-Strike и лазертагу в рамках «Игр будущего» составит рекордные для России $500 тысяч. До этого самыми большими призовыми могли похвастаться только BetBoom Dacha, который прошел в декабре 2023 года, они составляли $300 000, что на $200 000 меньше, чем у турнира в Казани.
- В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18, расположенной на улице Хусаина Мавлютова. Огонь вспыхнул в лаборатории на втором этаже медучреждения. Пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 23 человека — 15 посетителей и 7 человек персонала. Пожар не принес существенного ущерба.
- В центре Москвы в Театре сатиры произошел пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности во время проведения реставрационных работ.
- Президент России Владимир Путин дал старт вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства и президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовали в церемонии по ВСК.
- МИД России сообщил, что страна ответит на любые попытки со стороны западных государств конфисковать ее активы и недвижимость. С начала СВО, Запад ужесточили санкции против ЦБ и заморозили его резервы — это около $353 млрд.
- Международная федерация тяжелой атлетики отстранила 16 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил в 2012 году. Среди них — двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Александр Иванов.
- В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийного дома на улице Нариманова. Никто не пострадал, все жильцы были эвакуированы. Всего в доме проживало 95 человек, из них 26 отправились в пункт временного размещения.
- В Павловском районе Краснодарского края произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика на трассе. В результате аварии погибли пять человек.
- В Финляндии стартовало голосование в первом туре выборов президента. Всего правом голоса в стране обладают 4,2 млн граждан. Досрочно в первой половине дня проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 млн человек.
- В секторе Газа число погибших из-за израильских ударов местных жителей возросло до 26 422. Еще 65 087 человек получили ранения.
- Ушел из жизни художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Как рассказала его дочь, он умер на 81-м году жизни.
- Первая ракетка России Даниил Медведев не смог победить в финале теннисного турнира Australian Open-2024 в Мельбурне. Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
- В Лувре экоактивисты облили супом стенд с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Акция была прервана сотрудниками музея — они закрыли пространство перед стендом и призвали окружающих покинуть зал.
- Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки. Эти страны указали, что санкции, веденные ЭКОВАС, привели к ухудшению гуманитарной ситуации в странах Сахеля.
- Легкомоторный самолет потерпел крушение около аэродрома в бельгийском городе Спа. В результате аварии скончались пилот и один пассажир.
Ключевые события 704-го дня специальной военной операции на Украине:
- Над Унечским районом в Брянской области российская система ПВО сбила украинский беспилотник. При инциденте никто не пострадал. Над Белгородской областью также был уничтожен беспилотник ВСУ.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. Отражены 6 атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Новоселовское и Терны. Украинские войска потеряли до 150 военнослужащих, 3 автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп нацгвардии Украины и отдельного батальона ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Ямполовка. Потери украинских войск составили до 120 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-20.
- На Донецком направлении действиями подразделений «Южной» группировки войск во взаимодействии с артиллерией отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Кирово и Георгиевка. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также станция радиоэлектронной борьбы.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии отразили атаку штурмовой группы теробороны в районе населенного пункта Приютное и нанесли поражение живой силе ВСУ под Новомихайловкой. Потери украинских войск составили до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе ВСУ и бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Львово уничтожено до 55 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица Д-30.
- Всего с начала проведения СВО уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 311 беспилотных летательных аппаратов, 456 зенитных ракетных комплексов, 14 814 танков и других боевых бронированных машин, 1 211 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 887 орудий артиллерии и минометов, а также 17 990 единиц автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураПроисшествияЭкономика Татарстан
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