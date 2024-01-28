В МИД России предупредили о последствиях конфискации активов страны

Россия ответит на любые попытки со стороны западных стран конфисковать ее активы и недвижимость. Об этом заявили МИД России.

С начала СВО, страны Запада ужесточили санкции против Банка России и заморозили его резервы. По данным Центрального банка в банках западных стран хранилось 353 млрд долларов.

-Неоднократно отмечали, что изъятие имущества РФ неправомерно и нарушает основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств, — подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.

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