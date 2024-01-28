В Финляндии началось голосование в первом туре президентских выборов

В Финляндии началось голосование в первом туре выборов президента. Избирательные участки открыты с 9:00 (10:00 по мск) до 20:00 (21:00 по мск).

Правом голоса в стране обладают 4,2 млн граждан. Досрочно уже проголосовали 44,7% избирателей, или 1,9 млн человек.

Подсчет голосов начнется после закрытия избирательных участков в 20:00 (21:00 по мск). Второй тур выборов пройдет 11 февраля, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов.

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