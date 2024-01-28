16 российских тяжелоатлетов временно отстранили от соревнований из-за подозрений в допинге

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила 16 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил в 2012 году. Среди них — двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Александр Иванов.

Спортсменам запретили выступать на соревнованиях на время проверки. Большинство из них и так уже не участвовали в соревнованиях по тяжелой атлетике. Вот некоторые из тех, кто попал под отстранение:

Алексей Юфкин и Армен Казарян — серебряные призеры чемпионата мира 2011 года;

Рамазан Расулов — бронзовый призер чемпионата мира 2013 года;

Дмитрий Иваненко — обладатель бронзовой медали на чемпионате Европы 2009 года;

Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Альберт Саяков, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев, Эдуард Межгихов — призеры молодежных и юниорских первенств мира и Европы.

Также под отстранение попали Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев, Валентин Пономарев — призеры чемпионатов и кубков страны.

Александру Иванову 34 года. Он двукратный чемпион мира 2010 и 2013 годов. В ноябре 2016-го Международный олимпийский комитет лишил его серебряной медали на Олимпийских играх в Лондоне после перепроверки допинг-проб.

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