«Игры будущего» в Казани: крупнейшие призовые и неизвестные команды

Призовой фонд турнира по Counter-Strike и лазертагу в рамках «Игр будущего» составит рекордные для России $500 тысяч. Какой формат будет на турнире? Составы команд, финансирование, особенности фиджатал спорта, и античит на турнире по CS2+Лазертаг.

Призовой фонд разных турниров по CS2.



До «Игр будущего», самыми большими призовыми в России могли похвастаться только BetBoom Dacha, который прошел в декабре 2023 года, они составляли $300 000, что на $200 000 меньше, чем у турнира в Казани.

Смотря на эти цифры можно подумать, что «Игры будущего» уже долгое время находятся на арене соревнований по CS, однако это первый турнир такого формата. Их призовые спокойно можно сравнивать с крупными организаторами, такими как ESL, Blast, IEM, PGL и др.

Самый большой призовой фонд в истории турниров по CS был в 2021 году на PGL Major Stockholm. Это первый мейджор после пандемии и тогда организаторы объявили призовой фонд в $2 000 000, объясняя это тем, что в этом году он будет единственным (обычно мейджор проходит два раза в год).

В этом году на мейджоре призовой составляет $1 250 000. На IEM Katowice он составляет $1 000 000. А на Blast Premier Spring Groups 2024, призовой фонд объявлен $190 000, тогда как на «Играх будущего» призовой составляет $500 000.

Ранее в России ещё не было таких больших призовых по Counter-Strike, и «Игры будущего» действительно постарались для своих участников, учитывая, что среди них нет топовых команд.

Составы команд.

На «Играх Будущего» будут участвовать 2 тысячи игроков из 100 разных стран. На турнире CS2+Лазертаг такое же разнообразие команд, есть как Российские команды, так и команды из Испании, Китая и Казахстана.

Donstu Esports — неизвестно

Looking For 0rg — L1GH7n1nG, alex666, sm3t, sFade8, AW

XGod — Dosia, mou, iceZz-, kade0, dukefissura

HOTU — casE, mizu, swiftsteel, nitzie, anttzz

Ramboot R10 — FlipiN, Carta, ZaCkETiZOR, Arki, TiburoN

Rare Atom — somebody, Summer, EXPRO, kory, phzy

Ещё две команды будут известны позже, составы соответственно тоже.

Громких имен здесь очень мало. Конечно, можно отменить команду XGod, где в составе команды есть победители мейджора в Кракове — Dosia и mou. Про остальные команды на про-сцене мало что известно. Для зрителей это минус, многие, кто наблюдает за профессиональными командами, не смогут найти своих любимых игроков. Однако это шанс заявить о себе для тех, кто участвует на малоизвестных турнирах.

Как пройдут соревнования?

Соревнования по CS2+Лазертаг пройдут с 23 по 28 февраля. Будет как и групповой этап, так и плей-офф, всё по традициям. В цифровой части турнира составы будут играть две карты в формате 5X5 до 13 побед, в случае ничьей команды пойдут на овертаймы в формате MR6

Физическая часть будет проходить на арене лазертага, где командам предстоит сразиться в формате, где команды также будут сражаться в формате 5X5, будет не более 11 раундов.

Первый этап соревнований будет разделен на две группы по 4 команды в каждой. Групповой этап будет проходить на двух картах CS2 и на одной лазертаг-карте, в плей-офф выйдут те команды, которые сумеют в сумме набрать 2 или 3 балла. Из каждой группы в плей-офф выйдут только 2 команды, которые сумеют в сумме набрать 2 или 3 балла. В плей-оффе же игроки будут играть 2 карты в CS2, а в случае ничьей сыграют карту на лазертаге, где и решиться, кто станет победителем турнира.

В чём особенность фиджитал спорта?

Фиджатал спорт официально признан отдельным видом спорта 31 января 2023 года, а киберспорт — в 2001. Россия первой в мире утвердила официальный статус киберспорта.

Фиджатал спорт самый молодой вид спорта, который соединил в себе киберспорт и классические соревнования. Первая часть соревнований проходит на цифровой площадке, а вторая часть на физической. Если брать турнир о котором мы говорим, то здесь цифровой частью становится компьютерная игра — CS2, а физической — Лазертаг.

Если так посмотреть, то медиа лигу в футболе также не хотели принимать , а уже после первого турнира начали появляться команды, которые всё больше и больше нравятся зрителям. Про новый вид спорта можно сказать тоже самое.

Фиджатал спорт нашёл отклик не только среди участников «Игр будущего», но ещё и поддерживается со стороны государства. По своей сути новый вид спорта угождает как и запросам молодых, так и запросам взрослых. Если дети действительно найдут для себя интересные дисциплины в фиджатал спорте, то родители не будут против их увлечений. Ребёнок может соединять физические тренировки, вместе с любимым делом — компьютерными играми.

Кто финансирует «Игры будущего»?

Правительство России выделило около 5,2 млрд рублей на проведение соревнований, призовой фонд составляет $25 млн. Об этом сообщает пресс-центр Минфина России.

Поддержка со стороны государства всегда обеспечивает хорошее финансирование, поэтому не удивительно, что турнир по CS2+Лазертаг имеет самые большие призовые для команд-победителей.



Однако в пресс-службе «Игр будущего» отказались комментировать финансирование соревнований.

Античит на турнире

Античит — очень важная часть любого турнира в CS. Вообще на про-сцене есть много ярких примеров читерства со стороны тир-2, тир-3 команд. Есть случаи 322, когда команды договариваются между собой и играют ложный матч.

Однако большинство случаев читерства бывает в онлайн-турнирах, нежели на лане, поэтому организаторы турнира не стали добавлять античит.



Но и на оффлайн-турнирах были случаи, когда люди умудрялись использовать читы. Например осенью в 2018 году на турнире Extremesland игрок известной команды Optic Gaming Forsaken пожаловался на проблемы с компьютером, тогда у него нашли неизвестные файлы. Позже выяснилось, что игрок использовал читы не только на этом турнире, но и на других. Спустя несколько дней форсакен получил VAC, а также ESL доказали использование читов на их турнире. ESIC заблокировали игрока на 5 лет.

Это не единственные случаи использования читов на про-сцене, но является показательным для организаторов турниров, что античит всё-таки нужно использовать и в оффлайн-турнирах.

— На Играх Будущего античит использоваться не будет, потому что у нас турнир в формате LAN. Античиты нужны для онлайн-турниров — прокомментировал наличие античита руководитель спортивных проектов «Игр Будущего», Александр Кутузов.

