Новости происшествий

14:31 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18

14:05, 28.01.2024
В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18
Фото: realnoevremya.ru

В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18, расположенной на улице Хусаина Мавлютова. Об этом сообщают очевидцы.

Информация о происшествии распространяется в telegram-каналах. По словам граждан, оказавшихся рядом с больницей, пожарные уже на месте и активно тушат возгорание. О пострадавших пока ничего неизвестно.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

В сети распространяется информация о том, что пожар начался в лаборатории на втором этаже здания. Из медучреждения было эвакуировано 23 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 60 «квадратов», говорится в публикациях.

realnoevremya.ru
realnoevremya.ru
realnoevremya.ru
realnoevremya.ru
realnoevremya.ru

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также