В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18

Фото: realnoevremya.ru

В Казани произошел пожар в Центральной клинической больнице №18, расположенной на улице Хусаина Мавлютова. Об этом сообщают очевидцы.

Информация о происшествии распространяется в telegram-каналах. По словам граждан, оказавшихся рядом с больницей, пожарные уже на месте и активно тушат возгорание. О пострадавших пока ничего неизвестно.



«Реальное время» направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Татарстану.

В сети распространяется информация о том, что пожар начался в лаборатории на втором этаже здания. Из медучреждения было эвакуировано 23 человека, по предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 60 «квадратов», говорится в публикациях.

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Максим Кокунин