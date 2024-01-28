В Краснодарском крае в результате аварии автобуса и грузовика погибли 5 человек

В ночь на 28 января Павловском районе произошло столкновение рейсового автобуса и грузовика на трассе, в результате которого погибли 5 человек.

«ДТП с участием рейсового автобуса Москва-Нальчик произошло 28 января в 01:30 на 14-м километре автодороги «Кавказ». В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров и два водителя. По последним данным, погибли два пассажира и водитель автобуса, пассажир и водитель грузовика», — сообщили в краевом МВД.

По информации МЧС, после аварии были госпитализированы 13 человек. Предварительно причиной трагедии называется усталость водителя автобуса — возможно, он уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

«Движение частично перекрыто, организовано реверсивное движение. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Павловского района», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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