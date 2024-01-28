В Театре сатиры в Москве произошел пожар

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова

В центре Москвы в Театре сатиры случился пожар. Об этом сообщили в оперативных службах ТАСС.

Из здания валит дым. Посетители эвакуируются, а в 12:00 там должен был начаться спектакль. МЧС сообщает, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

На место происшествия прибывают пожарные. У них возникли сложности с движением из-за большого количества машин. На помощь вызвали ГИБДД, чтобы они помогли регулировать поток автомобилей.

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