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Происшествия

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

17:22, 28.01.2024

Сегодня около 16.00 над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ. Об этом рассказали пресс-службе Минобороны России.

— Около 16.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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