Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в феврале

В феврале материнский капитал повысится, он составит 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи на второго. На 7,1% будут проиндексированы различные выплаты и пособия. В их числе материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и др.

Также с 1 февраля деятельность МФО и банков по сбору долгов будет под контролем государства.

— Это решение позволит комплексно защитить права должников, — заявил Вячеслав Володин.

Дополнится перечень операций, на которые могут быть направлены специальные экономические меры. Меры будут распространятся не только на иностранных лиц, но и на российские юридические лица с иностранным участием.

Банки должны будут бесплатно информировать вкладчиков об истечении срока их вкладов.

Упростится процедура устранения пересечений границ населенных пунктов и территориальных зон с границами земельных участков. Срок устранения реестровой ошибки, содержащейся в ЕГРН, будет сокращен с трех до одного месяца.





Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».