В Париже активисты облили супом «Мону Лизу»

В Лувре экоактивисты облили супом стенд с картиной Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Полотно закрывает защитное стекло, передает агентство видеоинформации CLPRESS.

На опубликованных кадрах видно, что две женщины, одетые в футболки с надписями Riposte Alimentaire («Продовольственный ответ»), облили защищающее картину стекло коричнево-желтой жидкостью. После этого активистки стали выкрикивать лозунги о праве на пропитание и о том, что сельскохозяйственная система Франции больна.

Акция была прервана сотрудниками Лувра — они закрыли пространство перед стендом и призвали окружающих покинуть зал.

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Галия Гарифуллина