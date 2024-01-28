Число погибших при ударах Израиля в Газе превысило 26,4 тысячи человек

В секторе Газа число погибших из-за израильских ударов местных жителей возросло до 26 422. Об этом сообщает отделение Минздрава Палестины в анклаве.

— Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 26 422 человек, 65 087 получили ранения, — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Напомним, нападения на израильских мирных жителей 7 октября и совершенное сексуальное и физическое насилие могут быть квалифицированы как преступления против человечности.



Также МИД Израиля дал своим посольствам в других странах поручение призвать дипломатов и политиков выступить с заявлениями против дела ЮАР в Международном суде ООН. По нему Тель-Авив обвиняется в совершении геноцида в Газе.



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