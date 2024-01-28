Владимир Путин дал старт эксплуатации зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде
Президент России Владимир Путин дал старт вводу в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде. Глава государства и президент Белоруссии Александр Лукашенко участвовали в церемонии по ВСК, сообщает ТАСС.
— Пожалуйста, прошу вас. Разрешаю, — сказал российский лидер оператору, попросившему разрешение на передачу управления комплекса.
Владимир Путин поздравил присутствовавших с этим событием и пожелал сотрудникам станции хорошей штатной работы.
— И, конечно, уверен, что наши специалисты будут сотрудничать — так же, как мы сотрудничаем с Белоруссией по всем другим направлениям, — добавил президент России.
Зимовочный комплекс станции «Восток» — это первое в мире современное здание, возведенное на на полюсе холода Земли.
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