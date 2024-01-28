Даниил Медведев потерпел поражение в финале Australian Open-2024
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог победить в финале теннисного турнира Australian Open-2024 в Мельбурне. Он проиграл итальянцу Яннику Синнеру, сообщает «Интерфакс».
Игра включала в себя пять сетов. Счет составил 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 в пользу итальянского спортсмена.
22-летний Янник Синнер занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он впервые играл в финале турнира Большого шлема.
Третьей ракетке мире Даниилу Медведеву 27 лет. Он дважды терпел поражение в финалах Australian Open. В 2021 году российский теннисист проиграл сербу Новаку Джоковичу, а в 2022-м — испанцу Рафаэлю Надалю.
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