В Ростове-на-Дону частично обрушился аварийный жилой дом

Вечером 11 марта в аварийном доме №72/3 на улице Нариманова в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены. Сегодня обрушился весь подъезд дома. К счастью, никто не пострадал — жильцы были эвакуированы после первого происшествия.

Всего в доме было 95 жильцов, из них 26 отправились в пункт временного размещения. Дом был построен в 1960-е годы, а в 2020 году его признали аварийным. В этом году у дома изъяли землю для муниципальных нужд. Всех жильцов обещают расселить в жилье из маневренного фонда. Расселению подлежат 155 квартир, и дом уже включили в областную программу по расселению аварийного жилья.

Сейчас на месте обрушения работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Жителям дома предложили проживание в маневренном муниципальном фонде.

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