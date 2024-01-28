Скончался худрук театра Комиссаржевской Виктор Новиков
Ушел из жизни художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков. Об этом сообщает ТАСС.
— Два часа назад папа ушел. Умер дома, болел, но еще позавчера ходил в театр, — рассказала агентству дочь Виктора Новикова Катерина.
Она добавила, что ее отец умер на 81-м году жизни.
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