Пожар в казанской больнице №18 не принес существенного ущерба

Фото: realnoevremya.ru

Новыми подробностями о пожаре в 18-й горбольнице в Казани поделились в ГУ МЧС России по Татарстану.



В ведомстве сообщили, что по прибытии к месту пожара было установлено, что происходит горение в лабораторном корпусе. Пострадали от пожара два офисных помещения. На момент возникновения в корпусе был нерабочий день, кабинеты пустовали.

Как уточнила заместитель главного врача центральной городской клинической больницы №18 имени профессора Зыятдинова по медицинской части Фарида Булатова, огонь не привел к существенному ущербу. Больные стационарного звена не были эвакуированы. Из поликлиники вышли 22 человек — 15 сотрудников и 7 амбулаторных пациентов.

realnoevremya.ru

Напомним, сегодня произошел пожар на территории казанской больницы №18. Сообщение о горении в административном здании городской больницы поступило на пульт пожарной охраны в 13:24. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу №2.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов дал поручение провести проверку по факту задымления в 18-й горбольнице Казани. Прокуратура Приволжского района города и профильные специалисты дадут оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При необходимости будут приняты меры реагирования.



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Галия Гарифуллина