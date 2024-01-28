Пожар на территории казанской больницы №18 произошел в лаборатории

Фото: realnoevremya.ru

Пожар на территории казанской больницы №18 произошел в лаборатории на втором этаже здания. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о горении в административном здании городской больницы поступило на пульт пожарной охраны в 13.24. Силы и средства Казанского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по рангу №2.

По прибытии пожарных подразделений ГУ МЧС России по республике происходило выделение густого черного дыма из окон 2 этажа двухэтажного здания.

— Происходило горение в лаборатории на 2 этаже. На тушение поданы 4 стволов РСК-50, работали 4 звена ГДЗС, — сообщили в ведомстве.

В 13.56 пожар был локализован на площади 60 «квадратов», в 13.58 — огонь ликвидировали.

По предварительной информации в результате пожара пострадавших нет, эвакуировались самостоятельно 23 человека, в том числе 15 посетителей и 7 человек персонала. К тушению пожара привлекались 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 12 единиц техники.

realnoevremya.ru

Как рассказали в Минздраве Татарстана, на месте происшествия работала бригада скорой медицинской помощи Казани, время доезда составило 5 минут. Напомним, изначально информация о пожаре появилась в telegram-каналах.



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Максим Кокунин