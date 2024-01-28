В Бельгии разбился самолет — погибли два человека

Легкомоторный самолет потерпел крушение около аэродрома в бельгийском городе Спа. В результате аварии скончались пилот и один пассажир, сообщила администрация района.

— С сожалением сообщаем о трагической аварии, произошедшей в воскресенье в 9.30 (11.30 мск), в результате которой самолет из Германии упал на машину, стоявшую рядом с аэродромом на национальной трассе RN62… Два человека, находившиеся в самолете, погибли», — сказано в коммюнике.



Как передают бельгийские СМИ, погибшие — граждане Германии. Сообщается, что пилот 1992 года рождения, скорее всего, не справился с управлением при посадке, и самолет врезался в автомобиль, находившийся рядом с аэродромом.

Аэродром закрыт до понедельника. Сейчас идет ликвидацию последствий аварии, в том числе разлива топлива.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина