Причиной пожара в Театре сатиры могло стать нарушение техники безопасности

Нарушение техники безопасности во время ремонтных работ, предварительно, стало причиной пожара в Театре сатиры в Москве. Огонь горит на площади 250 «квадратов», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как рассказал собеседник агентства, часть здания театра находится на реконструкции, там велись ремонтно-строительные работы. «В какой именно части здания началось возгорание пока не установлено», — сказал он.

Согласно последним данным, в театре недавно был ремонт купола, менялась кровля.

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