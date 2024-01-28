Три африканских государства объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило агентство Reuters.

— ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов, <…> организация не оказала нашим странам содействия в <…> борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности, — сказано в совместном заявлении, которое опубликовано на странице Национального совета по защите отечества Нигера.

Также Буркина-Фасо, Нигер и Мали указали, что санкции, веденные ЭКОВАС, привели к ухудшению гуманитарной ситуации в странах Сахеля.



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Галия Гарифуллина