Итоги дня: Казань тонет в мусоре, Татарстан «всегда в первой тройке», 4 миллиона татарстанцев
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 26 января:
- Численность населения России на 1 января 2024 года оценивается в 146,2 млн человек (за исключением проживающих людей в новых регионах). В Татарстане по состоянию на указанный период проживали 4 003 063 человека. Из них в городах — почти 3,1 млн, в селах — почти 934 тыс. человек.
- Из общего количества татарстанцев, проживающих в республике, правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя. За полгода количество избирателей в Татарстане выросло на 433 человека. Россия планирует открыть избирательные участки на предстоящих выборах президента страны во всех странах, где есть дипмиссии и консульства, — в том числе и в недружественных.
- На заседании Управления Следкома по Татарстану по итогам 2023 года рассказали, что в том году было возбуждено 40 уголовных дел в отношении 32 лиц с особым статусом: 18 депутатов муниципальных образований, три следователя МВД, один адвокат и один глава сельского поселения.
- В прошлом году в бюджет Татарстана при взаимодействии СК и ФНС поступило 1,7 млрд рублей по делам о налоговых преступлениях. Однако количество возбужденных дел против налоговых уклонистов выросло с 68 до 250. Раис РТ Рустам Миннаханов обратил внимание, что размер недоимки по налогам в республике иногда доходил до 15 млрд рублей, но в настоящее время значительно снизился.
- При подведении итогов СУ СКР по Татарстану руководитель ведомства Валерий Липский заявил — в связи с обращениями регионального управления СК в республики вдвое увеличено финансирование на приобретение жилья для детей-сирот и вчетверо — на закупки лекарственных средств для детей-инвалидов и иных льготников в 2023 году.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов, оценивая состояние инвестиционного климата в республике, обратил внимание, что РТ «всегда в первой тройке» Национального рейтинга. В прошлом году Татарстан занял второе место. По объему инвестиций республика перешагнула отметку в 1 трлн рублей, а объем валового регионального продукта по итогам прошлого года впервые превысил 4 трлн рублей.
- Глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев объяснил главную трудность тарифной компании прошлого года. По его словам, в этом вопросе «основной задачей остается нахождение баланса между стоимостью и качеством». С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повысятся в Татарстане на 10,8%, а инвестиционные программы будет контролировать штаб при регуляторе. Однако премьер-министр Татарстана Алексей Песошин озабочен эффективностью вливаний в сети: как будут окупаться инвестиции? Подробнее о прошедшей годовой коллегии ведомства — в материале «Реального времени».
- Читатели «Реального времени» пожаловались, что несмотря на окончание аномального бурана в Казани, контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) все еще переполнены. Мусор не вывозят с конца прошлой недели. Жильцы оставляют жалобы в чате мэрии города и «Открытой Казани», однако ответов пока они так и не получили.
- За неделю ГИБДД Казани эвакуировала 487 неправильно припаркованных авто — большинство из них мешали проезду общественного транспорта. Последним, к слову, казанцы пользовались на 14% больше обычного (транспортом воспользовалось 2,8 млн пассажиров).
- Объем ипотечных сделок в Татарстане в 2023 году увеличился почти на 60% и составил свыше 111,6 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель составлял 70,6 тысячи. Общее количество регистрационно-учетных действий в отношении объектов недвижимости составило почти 1,6 млн.
- За последние недели в Татарстане серьезно вырос уровень заболевания гриппом и ОРВИ, а COVID-19, наоборот, начал терять свои позиции. Всего за три недели 2024 года в РТ зафиксировали 16 945 случаев гриппа и ОРВИ. Коронавирусом за этот период заболели 2 689 татарстанцев. Однако напряженной остается ситуация с корью в республике — только с начала года зафиксировано 23 подобных случая.
- ПАО «КАМАЗ» по результатам 2023 года нарастило продажи пассажирского транспорта на 25% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году КАМАЗ реализовал 1,4 тыс. автобусов НЕФАЗ и 477 электробусов.
- В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил, что поступило правительственное заключение на проект. Депутат обратил внимание, что оно — не отрицательное, однако в нем указывается, что «законопроект требует концептуальной переработки».
- Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов испытал российский электромобиль-гаджет «Атом» на тестовом полигоне в Набережных Челнах. Он положительно оценил результаты тест-драйва.
- Нижнекамск возглавил рейтинг городов России по числу игроков Континентальной хоккейной лиги на 100 тысяч населения, показатель составляет 7,262. В КХЛ выступают 17 игроков из Нижнекамска. Казань заняла в рейтинге только 13-е место — из столицы Татарстана в КХЛ выступают 15 человек, показатель на 100 тысяч населения составляет 1,141.
- Казанский «Рубин» одержал победу над болгарским клубом «Славия» в контрольном матче. Поединок, проходивший на сборах в Турции, завершился победой «красно-зеленых» со счетом 1:3.
- Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Футболист перешел в ФК «СКА-Хабаровск». Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.
- Президент России Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трех месяцев с момента подачи соответствующего заявления.
Ключевые события 702-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что за период с 20-го по 26-е января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 13 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производившим безэкипажные катера, боеприпасы, ракеты и комплектующие к ним. Все назначенные объекты были поражены.
- В течение недели на Купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск освобожден населенный пункт Крахмальное Харьковской области и улучшено положение по переднему краю на отдельных участках. Противник потерял свыше 740 военнослужащих, семь танков, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» заняты более выгодные рубежи и позиции. Отражено 17 атак противника. Потери противника составили свыше 1570-ти военнослужащих убитыми и ранеными, семь танков, 25 боевых бронированных машин, 52 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии.
- На Донецком направлении умелыми действиями подразделений «Южной» группировки войск улучшено положение по переднему краю и отражено 12 атак противника. Противник потерял более 1960-ти военнослужащих убитыми и ранеными, 19 танков, из которых один «Leopard», 22 боевые бронированные машины, 56 автомобилей, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня, в том числе: MLRS, HIMARS и две «Град», а также 27 орудий полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Парасковиевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 745-ти военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и 14 орудий полевой артиллерии.
- На Запорожском направлении активной обороной подразделений российских войск и систематическим огневым воздействием нанесено поражение формированиям 33-й, 65-й, 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Пятихатки Запорожской области. Противник потерял более 450-ти военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено огневое поражение подразделениям 35-й, 36-й, 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Змиевка и Станислав Херсонской области. Потери противника составили свыше 335-ти военнослужащих, 23 автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град» и восемь орудий полевой артиллерии.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11255 беспилотных летательных аппаратов, 455 зенитных ракетных комплексов, 14800 танков и других боевых бронированных машин, 1210 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17891 единица специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономикаНедвижимостьСпорт Татарстан
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