Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трех месяцев

Президент России Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших на СВО не дольше трех месяцев с момента подачи соответствующего заявления. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Также Владимир Путин добавил, бойцов СВО будут признавать ветеранами на основании документов о ранении или награждения независимо от наличия контракта с организациями, которые содействуют выполнению задач в ходе спецоперации.

Также президент России поручил регионам при назначении выплат семьям погибших бойцов учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте России. Срок до 1 апреля 2024 года.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».