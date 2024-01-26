Россия откроет избирательные участки в недружественных странах

Россия намерена открыть избирательные участки на выборах президента во всех странах, где есть дипмиссии и консульства. Об этом сообщила официальный представитель МИД России.

— Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и недружественных, — сказала Мария Захарова.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.

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