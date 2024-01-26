Игорь Коновалов ушел из «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов покинул клуб. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Коновалов приехал в столицу Татарстана в феврале 2018 года из «Кубани». За казанский коллектив он сыграл 77 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Также он выступал в аренде в тульском «Арсенале», «Ахмате» и «Урале».

Футболист перешел в ФК «СКА-Хабаровск». Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

В этом сезоне Коновалова регулярно включали в заявку на матчи. При этом футболиста не взяли на сборы в Турцию.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов