Заснеженная Казань тонет в горах мусора

Фото: предоставлено realnoevremya.ru местными жителями

«По всей дороге лежит разбросанный мусор»

Аномальный буран в Казани закончился, а контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) все еще переполнены. Читатели «Реального времени» жалуются на то, что мусор не вывозят с конца прошлой недели. Он уже не помещается в контейнеры, рассказали жители по улице Профессора Камая, 15а. Отходы не вывозили с прошлой пятницы.

— По всей дороге лежит разбросанный мусор. Машины стараются не ездить, потому что там лежат железные банки. Люди тоже стараются не ходить, есть опасность упасть на что-нибудь, — отметила местная жительница.

Контейнерная площадка предназначена для трех домов, расположенных на улице Профессора Камая, — 15, 15а и 17. В общей сложности они включают в себя семь подъездов и порядка 200 квартир, подсчитал собеседник «Реального времени». Однако и в соседних дворах ситуация аналогична, добавил он.

предоставлено realnoevremya.ru местными жителями

Жильцы оставили жалобу в чате мэрии города и «Открытой Казани». Ответа они пока не получили.

На этой неделе мусор не вывозили и со двора по улице Даурской, 27а.

— Мусора было столько, что даже специальный навес для баков был им завален. Также мусор лежал на дороге в самом дворе, — рассказал местный житель.

«Реальное время» не смогло связаться с управляющей компанией «ПЖКХ». Издание отправило запрос по электронной почте и готово опубликовать ответ, если он поступит.

На прошлой неделе казанцы подали 70 жалоб на невывоз ТКО

Многочисленные жалобы казанцев на невывоз мусора поступают с прошлой недели. Так, с 17 по 22 января включительно от казанцев поступило 70 жалоб на вывоз ТКО. Максимума их число достигло в воскресенье, 21 января: горожане оставили 38 заявок, тогда как 15 января их число составляло всего пять.



— Эта работа продолжается на сегодняшний день по всем заявкам, поступившим с начала снежного бурана. Их выполнено около 40%. Эту работу мы ставим в числе приоритетных, она будет завершена, — обещал заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на заседании оперштаба по уборке снега.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, своевременному вывозу мусора мешало осложнение или даже отсутствие доступа к контейнерным площадкам. Площадки были запаркованы машинами. Также проблемы возникали из-за некачественной уборки снега.



Кроме того, с 17 по 23 января в систему «Открытая Казань» поступило 2 858 заявок на уборку дворовых территорий. Пик пришелся на субботу, 20 января: число жалоб достигло 890. Для сравнения, 15 января их было лишь 40, то есть цифра увеличилась в 22 раза.



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Галия Гарифуллина