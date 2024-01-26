За год в Татарстане возбудили дела против 18 депутатов и трех следователей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

40 уголовных дел в отношении лиц с особым статусом возбудили в 2023 году сотрудники Следкома по РТ. В их числе — 18 депутатов муниципальных образований, трое следователей, один адвокат и один глава сельского поселения, цитирует слова руководителя регионального управления журналист «Реального времени».



В своем докладе Валерий Липский сообщил: 4 года лишения свободы получил по приговору зеленодольский депутат, который присвоил свыше 5 млн рублей, собранных за оказание услуг в жилом комплексе «Экопарк «Дубрава».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На финишной стадии расследования находится дело предпринимательницы-депутата: по версии следствия, она предоставила ложные отчеты по тарифам на сумму свыше 3 млн рублей, а еще установила в местной школе более дешевые радиаторы.

В хищении 5 млн рублей под предлогом их инвестирования обвиняется и один депутат из Верхнего Услона.

О делах следователей, ставших фигурантами уголовных дел, Липский говорить не стал.

Ирина Плотникова