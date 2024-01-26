Минниханов о налогах на коллегии СК: «Каждый рубль для нас дорог»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При взаимодействии СК и ФНС в Татарстане в прошлом году в бюджет поступило 1,7 млрд рублей по делам о налоговых преступлениях. «Из года в год собираемость налогов в республике, во многом благодаря вашим усилиям, остается одной из самых высоких в стране», — заявил сегодня глава РТ Рустам Минниханов на заседании Управления Следкома по Татарстану по итогам 2023 года.



«Люди должны понимать — легче и безопаснее заплатить налоги, чем оказаться под уголовной ответственностью», — сообщил Минниханов, отмечая, что размер недоимки по налогам в республике доходил до 15 млрд рублей, в настоящее время снизился. «Каждый рубль для нас дорог», — подытожил эту тему раис Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В выступлении руководителя следственного управления Валерия Липского прозвучала информация, что за прошлый год количество возбужденных дел против налоговых уклонистов выросло в 3,5 раза — с 68 до 250. При этом еще значительнее — в пять раз — увеличилось число таких дел, которые доходят до суда. В 2022-м их было всего 29, в 2023-м стало 140.

Напомним, основанием для прекращения уголовного преследования по данной категории преступлений является погашение задолженности.

Ирина Плотникова