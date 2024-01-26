«Рубин» победил «Славию» на сборах в Турции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Казанский «Рубин» одержал победу над болгарским клубом «Славия» в контрольном матче. Поединок, проходивший на сборах в Турции, завершился победой «красно-зеленых» со счетом 1:3.

Первый гол в игре был забит на 55-й минуте встречи. Защитник болгарского клуба Велько Еленкович отправил мяч в свои ворота. Полузащитник казанцев Олег Иванов удвоил преимущество казанцев на 77-й минуте. Футболисты «Славии» отыграли один мяч, но за три минуты до конца основного времени встречи Никола Чумича снова увеличил фору «Рубина» до двух мячей.

Следующий сбор подопечные Рашида Рахимова также проведут в Турции. Он продлится с 30 января по 9 февраля. За этот промежуток времени казанцы проведут 5 контрольных матчей.

Напомним, казанский «Рубин» взял на сборы 27 футболистов. Всего в заявку поехали четверо вратарей, двое нападающих, девять защитников и 12 полузащитников.

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Айрат Назипов