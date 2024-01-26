Численность населения России снизилась до 146,2 млн человек

Численность населения России на 1 января 2024 года оценивается в 146,2 млн человек. Об этом сказано в данных Росстата.

На 1 января 2023 года Росстат оценивал численность населения на уровне 146,4 млн человек. Таким образом, за год население страны сократилось на 244 тысячи.

В Росстате уточнили, что при анализе не учитывалась информация о Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

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