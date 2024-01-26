«Мы всегда в первой тройке»: Рустам Минниханов — о рейтинге состояния инвестиционного климата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал место Татарстана в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. В прошлом году республика оказалась на втором месте.

— Мы всегда в первой тройке. Были и на первом месте. В 2023 году — на второй позиции, — сказал татарстанский лидер на итоговой сессии стратегической бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Татарстан сохранил инвестиционную активность — по объему инвестиций перешагнув отметку в 1 трлн руб. Объем валового регионального продукта по итогам 2023 года впервые превысил планку 4 трлн руб.

— Благодаря финансированию ВЭБ.РФ в моногородах республики созданы современные промышленные площадки. Это промпарки в Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске. Значительно увеличены площади парка КИП «Мастер» — крупнейшего парка в Европе. И осуществляется большая поддержка большого проекта компании «Хайер» — создана инфраструктура для промпарка «Хайер». Без поддержки ВЭБ.РФ это было бы невозможно. Благодаря этим проектам создано более 18 тыс. рабочих мест. Компании инвестировали 56 млрд рублей, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

В рамках сотрудничества в республике построили 3 школы.

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Айрат Назипов