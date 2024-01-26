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Игорь Шувалов испытал электромобиль «Атом» в Набережных Челнах

12:52, 26.01.2024
Игорь Шувалов испытал электромобиль «Атом» в Набережных Челнах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов прибыл с делегацией в Набережные Челны. Ему презентовали электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой и проект российского электромобиля-гаджета «Атом».

Он испытал «Атом» на тестовом полигоне. После этого Шувалов положительно оценил результаты испытания.

— Ощущения хорошие, ощущение, что проект состоится, — передает его слова пресс-служба корпорации.

Проект находится на финальной стадии разработки. Испытания продлятся до середины этого года. К осени 2023 года создано 13 экземпляров серийной версии платформы электромобиля.

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БизнесТранспорт Татарстан
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