Игорь Шувалов испытал электромобиль «Атом» в Набережных Челнах
Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов прибыл с делегацией в Набережные Челны. Ему презентовали электробус КАМАЗ-6282 с ночной зарядкой и проект российского электромобиля-гаджета «Атом».
Он испытал «Атом» на тестовом полигоне. После этого Шувалов положительно оценил результаты испытания.
— Ощущения хорошие, ощущение, что проект состоится, — передает его слова пресс-служба корпорации.
Проект находится на финальной стадии разработки. Испытания продлятся до середины этого года. К осени 2023 года создано 13 экземпляров серийной версии платформы электромобиля.
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