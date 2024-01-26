КАМАЗ нарастил продажи пассажирского транспорта на 25%
ПАО «КАМАЗ» по результатам 2023 года нарастило продажи пассажирского транспорта на 25% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба предприятия.
В прошлом году КАМАЗ реализовал 1,4 тыс. автобусов НЕФАЗ и 477 электробусов.
Доля КАМАЗа на российском рынке электробусов большого класса достигла 96%, а на рынке автобусов большого класса (без учета сегмента туристических автобусов) компания занимает 33%. КАМАЗ остается ведущим российским производителем пассажирского транспорта.
В прошедшем году КАМАЗ расширил сотрудничество с ключевым потребителем — Москвой: был заключен пятый по счету контракт между ПАО «КАМАЗ» и ГУП «Мосгортранс» на поставку 1 тыс. электробусов в 2023—2024 годах.
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