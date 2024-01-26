Любовь Авдонина: «COVID-19 теряет свои позиции»

В Татарстане снижается показатель заболеваемости коронавирусом. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

— COVID-19 теряет свои позиции… Мы видим, что он снижается. За третью неделю уровень заболеваемости COVID-19 ниже предыдущей недели в два раза. Если мы посмотрим последнюю неделю 2023 года и первые две недели текущего года, также отмечалось снижение заболеваемости ковидом, — сказала она на пресс-конференции.

Чаще всего в Татарстане преобладает штамм «омикрон».

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