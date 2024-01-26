COVID-19 отступает, грипп атакует: как протекает эпидсезон по респираторным заболеваниям в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В битве за организм человека грипп побеждает COVID-19. Пока коронавирус снижает обороты, грипп и ОРВИ все еще продолжают валить с ног татарстанцев с температурой. Именно такая ситуация сложилась в республике за последние недели. Как обстоят дела на «медицинском фронте» в цифрах рассказали заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина и замминистра здравоохранения республики Владимир Жаворонков.

Грипп и ОРВИ

За три недели 2024 года в Татарстане зафиксировали 16 945 случаев гриппа и ОРВИ. Это ниже уровня предыдущей недели на 19,7% и ниже эпидемического порога на 14%. Как напомнила Авдонина, о возможном завершении эпидемического подъема может говорить снижение доли гриппа в структуре острых вирусных респираторных инфекций. Но об этом пока речи не идет.

— Пока у нас этого не происходит. Напомню, что 23-й год мы завершили на доли гриппа в структуре ОРВИ 56%, далее на первой неделе у нас было 47%, на второй неделе — 34%, за прошедшую, третью неделю сохраняется 42%. Поэтому мы сегодня говорим о том, что у нас эпидемический сезон продолжается и все меры должны соблюдаться, — сказала она на пресс-конференции.

Говорить о завершении эпидемического сезона можно было бы при увеличении доли гриппа «Б». Сейчас показатель находится на уровне 4%. Только на последней неделе было зарегистрировано 680 случаев гриппа, из них 27 относятся к гриппу «Б». Поэтому сезон гриппа и острых вирусных респираторных инфекций продолжается.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомнила Авдонина и о частичной приостановке учебного процесса в 167 классах в 36 школах с начала сезона. Сейчас в республике нет классов и школ на разобщении, но расслабляться не стоит. В регионе продолжают работать утренние фильтры в образовательных организациях. На прошлой неделе кабмин Татарстана решил усилить работу по этому направлению.

— Дано поручение об усилении этой работы. Это направлено на своевременное выявление заболевших и недопущение их в организованный коллектив не только по гриппу, ОРВИ и ковиду, но и еще по другим капельным инфекциям — это корь и коклюш, — резюмировала Авдонина.

COVID-19

По словам Авдониной, COVID-19 начал терять свои позиции. За третью неделю уровень заболеваемости коронавирусом оказался ниже предыдущей недели в два раза. Об этом говорит и статистика федерального оперштаба. Если за первую неделю в республике выявили 1 149 заболевших, то во вторую — 961. На третьей неделе 2024 года коронавирусом заболели 579 жителей региона.

— По-прежнему по типу ОРВИ и бессимптомного течения протекает 97% ковида, и в пейзаже мы видим в основном «омикрон», — добавила она.

Снижение заболеваемости подтвердил и Владимир Жаворонков. Особенно это касается тяжелых форм. Он напомнил, что в регионе продолжают работать 11 госпиталей, где оказывают помощь больным новой коронавирусной инфекцией.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Это не означает, что каждый ВИГ (временный инфекционный госпиталь, — прим.ред.) имеет по 200-300 коек. Это могут быть и подразделения на 15 коек, к примеру, — подчеркнул он.

Как напомнил Жаворонков, указанные госпитали открывали ради территориальной доступности для местного населения. Сейчас в республике зафиксировано 15,6% свободных коек. Хотя обычно этот показатель не превышал 10%. Из-за положительной динамики в регионе могут сократить койки по COVID-19.

Корь

Ситуация с корью в Татарстане остается напряженной. Только с начала года в республике зафиксировали 23 подобных случая. В восьми случаях заболели иностранцы, 14 из 15 заболевших посещали другие регионы или страны.

— Всего в очагах было выявлено 2 415 контактных лиц, из них подлежали по эпидемическим показаниям на вакцинацию 324 человека. Охват составил 80%, — привела она статистику.

Еще за первые четыре месяца 2023 года в Татарстане фиксировали 46 случаев заражения корью. Их начали регистрировать еще с 5 февраля.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В заключение Авдонина напомнила, что эпидемсезон по респираторным заболеваниям продолжается. Не исключено, что он завершится в марте.

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Айрат Назипов