Эксперт отметил лидерство Нижнекамска среди городов России по числу игроков КХЛ на 100 тыс. населения
Нижнекамск возглавил рейтинг городов России по числу игроков Континентальной хоккейной лиги на 100 тысяч населения. Соответствующее исследование провел автор издания Sports.ru Егор Бульчук. Согласно нему, в КХЛ выступают 17 игроков из Нижнекамска, показатель на 100 тысяч жителей составляет 7,262.
Второе место занимает Ярославль — 35 игроков (показатель составляет 6,131 на 100 тысяч населения). Тройку замыкает Магнитогорск — 19 игроков (4,643 на 100 тысяч населения). Казань заняла в рейтинге только 13-е место — из столицы Татарстана в КХЛ выступают 15 человек, показатель на 100 тысяч населения составляет 1,141.
— Место рождения игрока не формальность. Если хоккеисты переезжают в школьном возрасте, то, как правило, не ранее 11—12 лет и по приглашению или через просмотр. Чтобы добиться этого, нужно лучше других проявлять хоккейные навыки, а ими овладевают именно в родных городах, — отмечает эксперт.
Также Нижнекамск вошел в рейтинг городов России по количеству профайлов игроков на известном хоккейном портале Elite Prospects — 373.
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