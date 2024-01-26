Эксперт отметил лидерство Нижнекамска среди городов России по числу игроков КХЛ на 100 тыс. населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нижнекамск возглавил рейтинг городов России по числу игроков Континентальной хоккейной лиги на 100 тысяч населения. Соответствующее исследование провел автор издания Sports.ru Егор Бульчук. Согласно нему, в КХЛ выступают 17 игроков из Нижнекамска, показатель на 100 тысяч жителей составляет 7,262.

Второе место занимает Ярославль — 35 игроков (показатель составляет 6,131 на 100 тысяч населения). Тройку замыкает Магнитогорск — 19 игроков (4,643 на 100 тысяч населения). Казань заняла в рейтинге только 13-е место — из столицы Татарстана в КХЛ выступают 15 человек, показатель на 100 тысяч населения составляет 1,141.

— Место рождения игрока не формальность. Если хоккеисты переезжают в школьном возрасте, то, как правило, не ранее 11—12 лет и по приглашению или через просмотр. Чтобы добиться этого, нужно лучше других проявлять хоккейные навыки, а ими овладевают именно в родных городах, — отмечает эксперт.

Также Нижнекамск вошел в рейтинг городов России по количеству профайлов игроков на известном хоккейном портале Elite Prospects — 373.

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