Песошин об инвестициях в ЖКХ: в Лаишево вкладываем 14,5 млрд из ФНБ, а как окупятся?

Правительство Татарстана хочет заранее предусмотреть «болевые точки» в инвестиционном цикле, чтобы сбалансировать тарифное регулирование в будущем

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

«Тариф — основная статья постоянных расходов населения, которые защищает государство, но и без регулярного обновления коммунальной инфраструктуры не обойтись. Поэтому основной задачей остается нахождение баланса между стоимостью и качеством», — объяснял главную трудность тарифной компании 2023 года глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ повысятся в Татарстане на 10,8% после полуторалетнего моратория, а инвестиционные программы будет контролировать штаб при регуляторе. Однако премьер-министр Татарстана озабочен эффективностью вливаний в сети: как будут окупаться инвестиции? Он уже поручил исправить перекосы с новыми БОС, чьим потребителям пришлось платить больше, чем до модернизации.



Треть населения заплатит за ЖКХ больше остальных на 5,7%

Тарифная кампания 2023 года завершилась в Татарстане сглаженным ростом тарифов на услуги ЖКХ, которые снова начнут повышаться с 1 июля этого года. Напомним, в предыдущие полтора года индексация тарифов в стране не проводилась по решению правительства и была перенесена на это лето.

Для большинства населения республики, а именно для 2/3 ее жителей, тарифы вырастут в пределах 10,8%, а для оставшейся трети — на 15,7%. С такими результатами республика выйдет из «полуторалетнего моратория» на рост тарифов, сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на открытии прошедшей вчера годовой коллегии ведомства. По традиции в ней приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин и замруководителя ФАС РФ Виталий Королев, чье ведомство контролирует соблюдение тарифной политики в регионах.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Предельный индекс роста платы на услуги ЖКХ в Татарстане установлен федеральными властями в размере 10,8%, напомнил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев. Этот индекс был утвержден еще в ноябре прошлого года и стал главным ориентиром при формировании тарифного меню на 2024 год. Понятно, что автоматически уложиться в этот потолок всем муниципалитетам невозможно, поэтому кто-то «недопрыгнул» до него, а кто-то «перепрыгнул». К примеру, в Акташском сельском поселении индекс роста составит 9,3%, а в Кукморе — 11,9%, привел примеры Груничев. Для жителя с минимальными набором услуг в сельской местности плата повысится на 11%, а для тех, кто пользуется сетями, на 12%.



2 млрд рублей на реконструкцию сетей «Водоканала» Казани



Казань попала в число городов, где плата на услуги вырастет в пределах 15,7%. Это связано с действием долгосрочных тарифов, согласованных с ФАС РФ для модернизации МУП «Водоканал» Казани. «Татарстан стал одним из субъектов, кто пошел на долгосрочное согласование тарифов на три года вперед, что позволило получить дополнительные 2,077 млрд рублей и инвестировать их в реконструкцию «Водоканала» Казани», — сообщил замруководителя ФАС России Виталий Королев.



Зато остались почти на прежнем уровне тарифы на электричество. Так, одноставочный тариф составит 5,09 рубля/кВт·ч (с НДС). А для тех, кто проживает в городах и пользуется электроплитами, тариф составит 4,10 рубля/кВт·ч (с НДС), а в сельской местности — 3,57 рубля/кВт·ч (с НДС).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причем Татарстан оказался одним из немногих регионов, кто отказался от введения дифференцированных тарифов на электричество. Это значит, что если потребитель расходует свыше 300 кВт·ч, то ему придется платить по коммерческой ставке. В стране 53 региона РФ, где объем перекрестного субсидирования вышел на пределы, вынуждены были его ввести. Сохранить «безлимитное» потребление электричества в Татарстане помогло решение «Сетевой компании», отметил докладчик.

Кроме того, на 4% проиндексированы тарифы на ТКО. Основные факторы роста — рост цен на газ, повышение заработной платы работникам ЖКХ. Всего во время тарифной кампании на 2024 год было принято 988 тарифных решений для предприятий с выручкой в 123,5 млрд рублей.

Инвестиции проверят в штабе



«Тариф — основная статья постоянных расходов населения, которые защищает государство, но и без регулярного обновления коммунальной инфраструктуры не обойтись», — перешел к теме инвестиций в модернизацию глава регулятора. По его словам, в этом году инвестиционные программы поставщиков коммунальных ресурсов были утверждены в сумме 31,8 млрд рублей. За 5 лет объем вырос в 2,5 раза — раньше он составлял 12,2 млрд рублей.

С этого года исполнение инвестпрограмм будет находиться на постоянном контроле Госкомитета РТ по тарифам. Первое заседание штаба по мониторингу хода инвестпрограмм регулируемых организаций пройдет 8 февраля, сообщил Александр Груничев. При этом штаб будет оценивать не только финансовые показатели исполнения программы, но и физические индексы выполнения строительных работ, время устранения аварий. Груничев обратился к премьер-министру с предложением выделить средства инвестпрограмм на отдельных счетах. Одновременно с этим прекращает работу штаб по ТКО, созданный с началом «мусорной» реформы. Последнее заседание пройдет 31 января.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Альметьевска Тимур Нагуманов выразил тревогу по поводу растущих долгов за услуги ЖКХ. И если в республике собираемость платежей близка к 99%, то в нефтяной столице процветают профессиональные неплательщики. «Есть 2 процента — это долги, с которыми мы пока не понимаем, как работать. Есть среди них и малоимущие, но основная часть — профессиональные неплательщики. Долги накапливаются в пустующих квартирах, пока владелец проживает в других местах», — пожаловался он, поведав историю с эмигрировавшим в США жителем с улицы Белоглазова. Тот накопил долг в 0,5 млн рублей — не хочет ни погашать, ни продавать жилье.

По словам Нагуманова, иногда сумма долга неплательщиков превышает стоимость жилья. Правда, это касается должников «малометражек». Он видит выход к крайних мерах — в изъятии по суду жилой недвижимости с заменой на меньшую по стоимости. Правда, реакции на эту идею не последовало.



Будут ли расти тарифы в будущем?

В своем финальном слове премьер-министр РТ Алексей Песошин затронул и вопрос эффективности использования инвестиций, которые вкладываются в инфраструктуру. По его словам, сейчас на новых территориях вокруг Казани вкладываются большие средства в сети для расширения строительства. «Вот в Лаишевский узел вкладываем 14,5 млрд рублей из ФНБ, а как будут окупаться?» — повернулся он к замруководителя ФАС РФ. Судя по всему, речь идет о том, что обратной стороной может стать рост платы за технологическое присоединение застройщиков. Как это будет регулироваться?

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительству РТ сейчас приходится решать проблему с новыми очистными сооружениями, введение которых привело к росту тарифов на водоотведение для населения из-за большого расхода электричества. Исправить этот перекос можно, если присоединить к ним новых потребителей. Такое поручение Минстрою РТ сделал Песошин прямо во время коллегии.



Будут ли расти тарифы в будущем? Чиновники утверждают, что полагаться только на этот источник нельзя: «Должна подниматься роль нетарифных источников», — заявил Александр Груничев по окончании коллегии. По его словам, главным источником будет плата за техприсоединение, а также заемные средства, которые обещают частично компенсироваться в долгосрочной перспективе. «За счет этих составляющих будем снижать динамику роста тарифов для населения», — пообещал он.

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