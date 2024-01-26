С начала года в Татарстане зафиксировали 23 случая кори

С 1 января 2024 года в Татарстане зафиксировали 23 случая кори. Статистику озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

В восьми случаях корью заболели иностранцы. Еще 14 человек посещали другие регионы или страны.

— Всего в очагах было выявлено 2 415 контактных лиц, из них подлежали вакцинации по эпидемическим показаниям 324 человека. Охват составил 80%, — сообщила она.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого является вирус кори. У заболевшего может быть очень высокая температура. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибло около 140 тысяч человек, большинство из них — дети в возрасте до 5 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».