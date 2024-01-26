За неделю ГИБДД Казани эвакуировала 487 неправильно припаркованных авто
За неделю ГИБДД Казани эвакуировала 487 неправильно припаркованных авто — большинство из них мешали проезду общественного транспорта, сообщили в ГИБДД Казани.
Из-за снегопадов водители оставляли здесь свой транспорт под запрещающими знаками и рядом с предупреждающими табличками.
С понедельника по четверг общественным транспортом воспользовались 2,8 млн пассажиров — на 14% больше обычного. Все силы подрядных организаций брошены на расчистку участков, по которым проходят маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии