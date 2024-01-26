В Татарстане насчитали чуть меньше 3 млн избирателей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане провели подсчет избирателей в преддверии президентских выборов. По состоянию на 1 января правом избирательного голоса обладают 2 928 633 жителя республики, сообщили в региональной ЦИК.

За полгода количество избирателей в республике выросло на 433 человека. Как напомнили в ЦИК, последний подсчет численности избирателей велся 1 июля 2023 года.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В стране откроют 2 727 участковых и 65 территориальных избирательных комиссий, в том числе 45 участков в местах временного пребывания граждан. Всего в работе по подготовке и проведению голосования на выборах задействуют свыше 21 тысячи человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году 86 тысяч жителей Татарстана впервые будут голосовать на выборах президента России. Молодежь региона сможет также выступить в роли наблюдателей.

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Айрат Назипов