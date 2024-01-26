Росстат: в Татарстане проживают 4 миллиона человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По состоянию на 1 января 2024 года в Татарстане проживали 4 003 063 человека. Об этом сказано в предварительных данных Росстата.

Городское население республики на 1 января 2024 года оценивается Росстатом в 3 069 089 человек, сельское — 933 975 человек.

Напомним, что по итогам 2021 года в регионе проживало 4 005 000 человек. Более 3 млн жителей республики жили в городах, еще 931 тысяча человек — в селах.

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Айрат Назипов