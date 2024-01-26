В Госдуму в ближайшее время внесут закон о полном запрете продажи вейпов в России

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Об этом в telegram-канале сообщил автор проекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

— Поступило правительственное заключение на законопроект о полном запрете вейпов. Теперь инициативу можно вносить в Госдуму в полном соответствии с требованиями, — сообщил он.



Нилов также обратил внимание, что заключение — не отрицательное. Однако в нем указывается, что «законопроект требует концептуальной переработки».

Тем не менее, по словам Нилова, такой вердикт «с учетом безусловной актуальности самой темы повышает вероятность принятия проекта». Депутат сообщил, что все замечания будут учтены и доработаны, после чего проект снова внесут в Госдуму.

В заключение также приводятся аргументы о том, что «проект <...> может привести к нарушению Российской Федерацией обязательства в рамках ЕАЭС». Также законопроект «может способствовать росту нелегального оборота такой продукции».

Изменения планируется внести в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Депутаты предлагают поправки, «предусматривающие введение запрета на розничную торговлю никотиносодержащей и безникотиновой жидкости, а также устройствами для их доставки».

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Илина Хакимова