В Татарстане в 2023 году количество ипотечных сделок увеличилось почти на 60%

По данным Росреестра Татарстана, объем ипотечных сделок в республике увеличился почти на 60%. По итогам 2023 года объем сделок составил свыше 111,6 тысячи рублей, а в 2022 году этот показатель составлял 70,6 тысячи.

По словам заместителем руководителя Росреестра Татарстана, Лилии Бургановой в прошлом году ведомством было зарегистрировано на 58% ипотек больше, чем в 2022 году. Также она сообщила, что в 2023 году было зарегистрировано более 13,5 тысячи льготных ипотек, что в 2 раза больше, чем в 2022-м.

За прошедший год общее количество регистрационно-учетных действий в отношении объектов недвижимости составило почти 1,6 млн.

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