Липский: с подачи СК в Татарстане в 4 раза увеличили расходы на лекарства детям-инвалидам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Акцент на социальной роли следователей сделал сегодня глава Следкома по Татарстану.



При подведении итогов работы ведомства Валерий Липский заявил — в связи с обращениями регионального управления СК органами государственной власти республики вдвое увеличено финансирование на приобретение жилья для детей-сирот и вчетверо — на закупки лекарственных средств для детей-инвалидов и иных льготников в 2023 году. Об этом сообщает журналист «Реального времени».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Липского, особое внимание в работе следствия уделяется устранению причин и условий, которые поспособствовали совершению преступлений. С этой целью в минувшем году по 2,6 тысячи уголовных дел следователи вносили представления в адрес руководства различных органов власти и организаций. По результатам рассмотрения этих представлений к дисциплинарной ответственности привлечены 2 тысячи 350 должностных лиц, чьи упущения прямо или косвенно сыграли на руку преступникам.

«Мы анализируем оперативную обстановку и незамедлительно информируем органы государственной и муниципальной власти о выявленных проблемах, создающих условия для совершения преступлений», — подчеркнул глава силового управления, дав понять, что дефицит жилья и лекарств льготникам создает поле для злоупотреблений.