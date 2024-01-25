Итоги дня: татарстанское управление МВД озвучило итоги 2023 года, Треповой* и Стрелкову вынесли приговор
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 25 января:
- С 1 января 2018 года по 1 декабря 2023 года в России выдали 9,8 млн ипотек на общую сумму в 28,2 трлн рублей. Причем за год россияне просрочили платежи по ипотеке на сумму 61,4 млрд рублей. Всего сумма задолженности по ипотечному кредиту на 1 декабря 2023 года составила 17,7 трлн рублей.
- В Татарстане задолженность по жилищным кредитам на 1 декабря прошлого года составила 575,4 млрд рублей, оказавшись самой высокой в Приволжском федеральном округе. Всего татарстанцы должны заплатить по кредитам один триллион рублей.
- В Татарстане по уголовным делам экономической направленности, возбужденным в ушедшем году, арестовали имущество на 3,9 млрд рублей. Всего за 2023 год в РТ выявили 2,6 тысячи преступлений данного профиля, по которым «обеспечено возмещение материального ущерба на общую сумму 8 млрд 883 млн рублей».
- Также за прошлый год в Татарстане к уголовной ответственности привлекли 697 членов организованных преступных формирований, а еще 110 участников ОПГ.
- Командир отделения разведки диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Святой Георгий», подписавший контракт с ЧВК «Редут», Олег Васюков попал под подозрение в незаконном обороте боеприпасов. В его багаже на ленте металлодетектора обнаружили гранату и взрыватель. Однако 58-летний доброволец уверяет, что о содержимом ничего не знал, ведь получил его по почте из Луганска.
- Московский городской суд провозгласил приговор Игорю Гиркину (Стрелкову) по обвинению в публичных призывах к экстремизму в сети «Интернет» (ч. 2 ст. 280 УК России). Ближайшие 4 года он проведет в колонии общего режима.
- Суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ей также назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. По гражданским искам с Треповой* взыскали 16 495 000 рублей.
- В 2023 году в Татарстане поженились 25 219 пар. Республика занимает первое место в ПФО по этому показателю. Всего в России за год заключили 947 866 браков.
- По итогам 2023 года в Республике Татарстан зарегистрировано 127 812 актов гражданского состояния и совершено свыше 375 тысяч иных юридически значимых действий. В прошлом году в республике зарегистрировали 36 766 актов о рождении детей. Однако показатель меньше на 0,4%, чем в предыдущем году.
- Полки татарстанских магазинов будут заполнены до 26, 27 января, пообещали в Минпромторге республики. Сейчас поставки полностью осуществляются во все торговые сети.
- В Татарстане предельный индекс роста платы за услуги ЖКХ в этом году утвержден в размере 10,8%. Тарифы с таким ростом придется оплачивать 72% населения, но для 28% жителей республики рост платы составит 15,7%. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2024 года.
- За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 37,5 тысячи тонн снег. Всего с 17 января на специальные пункты было доставлено 273 тысячи тонн снега. Процесс все еще затрудняют брошенные на дороге машины.
- В столице Татарстана снова 10-балльные пробки, которые держатся практически с утра и до самого вечера. По городу наблюдается множество аварий. Толпы казанцев стоят на остановках, ожидая общественного транспорта.
- В Казани еще на год — до 8 февраля 2025 года — продлили ограничение движения по улице Дубравной между домами №14 и №28. Открыть дорогу планировали 9 февраля этого года.
- Площадь, расположенная вблизи Казанского моторостроительного производственного объединения, получила имя Александра Павлова. Он являлся бывшим директором акционерного общества. Территория будет носить название «площадь имени А.Ф. Павлова — А.Ф. Павлов исемендәге мәйдан».
- На итоговой коллегии Министерства культуры РТ советовали больше внимания уделять фондам (и комплектованию, и учету), намекнули на изменение репертуарной политики театров в сторону соответствия традиционным российским духовно-нравственным ценностям и досадовали, что Музей археологии в Казанском кремле не могут открыть уже 18 лет. Подробнее о том, что еще обсуждали на коллегии — в материале «Реального времени».
- С 1 февраля в России проиндексируют свыше 40 различных пособий и выплат. Так, например, увеличится материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом.
- Разбившимся вчера над Белгородской областью самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области. Список погибших членов экипажа опубликовал аппарат губернатора и правительства области. По факту крушения самолета расследуется уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).
Ключевые события 701-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 57-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка Луганской Народной Республики и Синьковка Харьковской области.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. В районе населенного пункта Клещеевка Донецкой Народной Республики отражены три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 65-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино, Юрковка и Вербовое Запорожской области.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанесли огневое поражение живой силе 31-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты в районе населенного пункта Новотягинка Херсонской области. Потери противника составили до 45-ти военнослужащих и три автомобиля.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника в 109-ти районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 231 беспилотный летательный аппарат, 452 зенитных ракетных комплекса, 14 794 танка и других боевых бронированных машин, 1 209 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 861 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 17 878 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Справка
* Внесена Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму.
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