Разбившимся самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области

Разбившимся вчера над Белгородской областью самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области. Список погибших членов экипажа опубликовал аппарат губернатора и правительства области.

— Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский, — говорится в сообщении.

Власти Оренбургской области выразили соболезнования родным и близким погибшего экипажа.

— Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти, — сказано в сообщении.

В публикации также приводятся характеристики самолета. Уточняется, что военно-транспортный самолет Ил-76 «предназначен для десантирования, перевозки личного состава, грузов и боевой техники». Вместимость — 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 — в двухпалубном. В нем мог разместиться экипаж до 7 человек.

В Минобороны России сообщили, что самолет был сбит вчера в 11.15 мск в результате совершенного Украиной террористического акта. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все находившиеся на борту самолета погибли. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.



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Илина Хакимова